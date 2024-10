Cantora gospel que emocionou milhões perde luta contra doença irreversível

A cantora gospel Cissy Houston, mãe da icônica Whitney Houston, faleceu aos 91 anos após uma longa batalha contra o Alzheimer. Ela morreu em sua casa em Nova Jersey, onde estava sob cuidados paliativos.

Conhecida por sua voz poderosa e uma carreira de mais de sete décadas, Cissy Houston foi uma figura importante na música gospel e no cenário musical americano. Apesar de seu enorme talento, ela muitas vezes viveu sob a sombra do estrelato de sua filha, Whitney.

Cissy começou sua carreira nos anos 1940, integrando o grupo familiar Drinkard Four e, mais tarde, formando o Sweet Inspirations, que prestava apoio vocal para grandes nomes como Elvis Presley e Otis Redding. Além de seu trabalho nos palcos, ela lançou seu primeiro álbum solo em 1970 e conquistou dois Grammys de Melhor Álbum Gospel Tradicional, em 1996 e 1998.

Mesmo com a ascensão de Whitney ao estrelato global, Cissy continuou a se apresentar e a colaborar musicalmente com sua filha, com quem gravou duetos que ficaram marcados na história da música. A morte de Whitney em 2012 foi um golpe devastador para Cissy, que nunca se recuperou totalmente da perda.

A morte de Cissy Houston marca o fim de uma era para uma família que deixou um legado profundo na música gospel e pop.

Cissy e Witney – @Reprodução

