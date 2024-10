Cantora gospel Vanilda Bordieri não se elege vereadora em Sorocaba

A cantora gospel Vanilda Bordieri, que concorria ao cargo de vereadora em Sorocaba, SP, não conseguiu garantir uma vaga na Câmara Municipal nas eleições de 2024. Com 511 votos, Vanilda ficou como suplente.

Conhecida por sua trajetória na música gospel, Vanilda entrou na política com a esperança de representar a comunidade evangélica e ampliar suas propostas voltadas ao público cristão e à população em geral.

Apesar do resultado, a cantora segue com seu trabalho no meio gospel e deve continuar atuando fortemente em prol de suas causas.

