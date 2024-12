Cantora Luiz Kingsman anuncia “SEXTA DOSE”, seu novo àlbum de estúdio

O aguardado quarto álbum de Luiz Kingsman, intitulado “SEXTA DOSE”, finalmente tem data marcada para seu lançamento. No dia 15 de dezembro, o álbum estará disponível em todas as plataformas digitais, prometendo agitar o final de ano dos fãs da cantora e drag queen. Trabalhado ao longo de mais de um ano, SEXTA DOSE já gerou grande expectativa e debate nas redes sociais, graças à sua proposta inovadora e ao seu repertório de faixas que mesclam pop, funk e letras cheias de personalidade.

Até o momento, Luiz Kingsman já liberou cinco faixas do álbum, todas com forte apelo de dança e celebração: Rolê das Amigas, Gatinha de Sainha, Hot Man, Money Bitch e a mais recente, Refém do Tempo. Através de suas músicas, Kingsman explora temas como liberdade, empoderamento e a vida agitada de sexta-feira — um verdadeiro tributo à noite de celebração e à liberdade de ser quem somos.

A grande aposta do álbum é sua proposta de unir o clima descontraído e de festa da sexta-feira com o conceito de “dose” — uma metáfora para a intensidade e prazer de vivenciar a vida. Em entrevista exclusiva, Luiz revelou que o álbum foi pensado como uma verdadeira “dose de energia”, capaz de envolver o ouvinte de forma intensa, do começo ao fim. “Eu queria que cada faixa fosse como uma dose de adrenalina e prazer. Algo que fizesse a galera se jogar, se entregar à noite e à celebração”, afirmou.

Entre as 13 faixas divulgadas da tracklist, o grande destaque vai para “Pecado”, a última canção do álbum, que tem gerado bastante curiosidade entre os fãs. A letra promete uma reflexão intensa sobre os dilemas do desejo e da culpa, contrastando com o clima de festa predominante nas demais faixas.

O trabalho conta com a colaboração de alguns dos nomes mais influentes da cena musical atual. A produção do álbum ficou a cargo de grandes DJs e produtores, como JhOo D’Oliver, DJ Leo Pepper, DJ WellPush, DJ Lari Mori, Vulks, DJ Meck Beat e Ch Produsom. A maioria deles já havia trabalhado com Kingsman em álbuns anteriores, com exceção da DJ Lari Mori, que entra como novidade neste projeto.

A produção de Sexta Dose foi pensada para criar uma experiência sonora dinâmica, mesclando beats envolventes com uma pegada pop e funk, capaz de se destacar nas pistas de dança e também nos streams. A interatividade nas redes sociais tem sido um reflexo dessa expectativa crescente. Recentemente, a confirmação de Suellen Carey, causou furor na internet. A postagem de Kingsman sobre a colaboração gerou uma das maiores interações em seu perfil, mostrando o tamanho da expectativa em torno dessa união.

Além de Suellen Carey, Sexta Dose conta com participações especiais de Viktor Huggo e Nick Monterrano, dois artistas que também já haviam se destacado em trabalhos anteriores com Luiz Kingsman. Essas parcerias prometem trazer um toque especial às faixas, potencializando o clima de festa e empoderamento que permeia o projeto.