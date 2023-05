Cantora Sertaneja Paula Mattos participa de evento dia das mães no Shopping VHT, no Coração do Brás

Na última segunda-feira, dia 08 de maio, o Shopping VHT, mais conhecido como o Shopping do Coração do Brás, realizou um grande evento em especial dedicado ao dia das mães.

Na ocasião ocorreu um grande desfile onde o público presente pôde conferir de perto as mais recentes modas da atualidade e também não é à toa, afinal é considerado o maior evento de moda do Brás, região central do município de São Paulo.

Para abrilhantar ainda mais o evento, a compositora e cantora sertaneja Paula Mattos realizou um Pocket Show, onde cantou as suas principais músicas e posteriormente super atenciosa, posou para fotos e atendeu todos os pedidos de selfies dos admirados.

Paula fez questão de registrar uma foto ao lado do presidente do shopping, Dr Hani Ayache, do Sr. Gabriel Rodrigues, gestor do shopping e da empresária Priscila de Sá.

O shopping fica localizado no bairro do Brás e possui entradas pelas ruas Tiers 94, rua Vitor Hugo 358, e rua João Teodoro 1219 e conta com mais de 300 lojas para atender atacadistas e público final, além de uma infraestrutura completa com seguranças, ambiente climatizado e praça de alimentação.