Cão policial rouba almoço de colega de trabalho e sofre ‘investigação’

Um cão policial, identificado como Officer Ice, foi preso no dia 12 de janeiro. O Departamento de Polícia de Wyandotte (WPD) de Michigan, nos Estados Unidos , publicou a foto do cachorro no perfil do Facebook para explicar que ele teria roubado o almoço de um colega de trabalho.

Na rede social, o departamento comentou que “um atual oficial do Departamento de Polícia de Wyandotte está sob investigação por roubo!”. No relato, eles comentaram que roubar não era apenas um crime, mas também é moralmente errado. Ainda recordaram que “alguns empregos, como o de policial, exigem que você faça um juramento antes de começar. Dentro do juramento do oficial está a promessa de proteger a propriedade da pessoa”.

Eles explicaram que o K9, outro nome para cão policial, teria esperado o colega Barwig se ausentar do refeitório e comeu a metade do almoço. Ele foi “preso”, mas a recompensa pela saída foi ajudar uma pessoa na prisão.

O departamento ainda colocou nas redes sociais um pedido de ajuda aos cidadãos de Michigan como proceder nesse caso. Os moradores da cidade entraram na brincadeira e queriam até realizar um protesto pela soltura do cachorro.