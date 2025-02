Cão-robô com rodas nos pés faz manobras na neve; veja o preço

Não existe no mercado hoje um cão-robô tão atlético quanto o Linx, da chinesa Deep Robotics. Nós já falamos sobre ele aqui no Olhar Digital. Mais de uma vez, aliás. Na última, mostramos um vídeo dessa máquina descendo uma montanha a toda velocidade.

A proeza de agora vem de terras mais geladas. A companhia acaba de divulgar imagens do Linx fazendo uma série de manobras na neve. O impressionante é que ele demonstrou bastante controle sobre a neve, terreno bastante escorregadio.

O grande diferencial desse modelo são suas rodinhas no lugar dos pés. Isso permite a ele deslizar em alta velocidade, mas, também, andar e escalar obstáculos travando suas rodas para aderência. E esse tipo de controle pode ser usado de forma muito divertida — como visto na gravação acima.

Leia mais:

Os talentos do cão-robô Linx

Como mostra o vídeo, o cão-robô chinês é capaz de dar piruetas no ar, ficar em uma roda só, girar e ficar "de pé";

Ele também pode saltar e faz tudo isso a uma velocidade considerável: 18 km/h;

O Lynx também pode pular degraus de até 22 centímetros de altura;

A empresa afirma que o robô é capaz de fazer tudo isso graças à plataforma de inteligência artificial (IA) DEEP Robotics AI+;

Ele vem, ainda, com câmera frontal grande angular de 1080p e possui conectividade Wi-Fi e GPS;

O Lynx tem dimensões de 80 centímetros de comprimento por 50 cm de largura e 60 cm de altura;

; De acordo com o fabricante, o cão-robô pode transportar cargas de até 12 quilos e possui proteção contra intempéries IP54.

Quer performance na terra? Temos também (e ele ainda fica em uma perna só) (Imagem: Deep Robotics)

Preço e condições

Essa é uma novidade em relação aos textos anteriores, quando o Lynx ainda estava na fase de pré-venda. Como o produto já está disponível para o público geral, já temos acesso ao valor. E ele é um pouco salgado.

De acordo com o New Atlas, a máquina tem preço de varejo sugerido de US$ 17.999. Fazendo a conversão, estamos falando em algo na casa dos R$ 110 mil. Isso sem o valor dos impostos. A Deep Robotics não informa se entrega o produto no Brasil.

Robô tem vários usos; não se sabe se ele é entregue no Brasil (Imagem: Deep Robotics)

