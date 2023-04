CAOA Chery oferece condições especiais para você adquirir o seu SUV híbrido

Para a CAOA Chery, o futuro começa agora e a marca pretende iniciar seus consumidores na tecnologia híbrida. Durante todo o mês de abril, na troca do seu SUV usado, a CAOA oferecerá condições imperdíveis, como 100% da tabela FIPE na troca pelo Tiggo 5x PRO Hybrid ou taxa 0% (50% de entrada e saldo em 24 vezes), ou ainda, bônus de 10 mil.

Com isto, a CAOA Chery segue com o compromisso de ser a primeira marca a introduzir no mercado nacional uma linha inteira de veículos híbridos, sempre em constante evolução, promovendo a disseminação de novas tecnologias, assim como apostando na fabricação nacional de modelos híbridos e na importação de modelos com tecnologia elétrica para oferecer ao consumidor brasileiro uma ampla gama de veículos.

Com destaque para o ganho de potência, torque e economia, o Tiggo 5x PRO Hybrid está sendo comercializado com preços a partir de R$ 162.490,00. Condições vigentes e mais informações sobre os SUV’s aceitos para esta ação, além de endereços das lojas CAOA Chery, distribuídas em todo território nacional, podem ser conferidos no site https://caoa.com.br .