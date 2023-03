Caos aéreo: veja o que PF e GSI esperam sobre chegada de Bolsonaro ao DF

A Secretaria de Segurança do Distrito Federal (SSP), a Polícia Federal (PF), a Inframérica e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República temem que o desembarque do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Aeroporto Internacional de Brasília seja marcado por tumulto e provoque um “nó” na malha aeroviária de todo o país.

A previsão é que Bolsonaro chegue à capital do país por volta das 7h desta quinta-feira (30/3), em voo comercial vindo dos Estados Unidos (EUA).

A coluna apurou que os principais órgãos federais dividem a mesma preocupação e vão agir para tentar evitar que uma possível grande quantidade de apoiadores do ex-presidente no terminal atrapalhe a logística de pousos e decolagens em Brasília, o que pode se transformar em efeito cascata e se refletir em aeroportos do Brasil todo.

“A chegada está prevista para 7h, justamente o horário de pico no aeroporto”, explicou uma fonte.

A análise dos órgãos leva em consideração o fato de o aeroporto de Brasília ser um HUB — termo usado na aviação comercial para definir um aeroporto que possui uma rede extensa de voos —, e ocupar o segundo lugar no ranking dos mais movimentados do país. O terminal do DF chega a registrar movimento de cerca de 10 milhões de passageiros todos os anos.

Segurança reforçadaO anúncio de que Bolsonaro chegaria na quinta mobilizou a Secretaria de Segurança. A pasta fez reuniões com órgãos diversos para elaborar um plano de atuação que deve ser finalizado nesta quarta (29/3).

A possibilidade de uma multidão se aglomerar para receber o ex-chefe do Executivo nacional deixou as corporações do DF de sobreaviso, principalmente parte do contingente da Polícia Militar. Será o primeiro grande teste da corporação após os atentados contra a democracia de 8 de janeiro, quando muitos integrantes da tropa foram acusados de terem sido coniventes com os golpistas que depredaram as sedes dos Três Poderes.

Apesar de ainda não haver qualquer manifestação registrada oficialmente na SSP-DF, parlamentares têm convocado apoiadores para recepcionar o ex-presidente, como os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO) e Mário Frias (PL-SP).