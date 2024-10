“Capacho”, “adestrada”: Marina Silva é atacada em comissão da Câmara

A ministra Marina Silva participou, nesta quarta-feira (16/10), de reunião na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. O encontro foi marcado por embates entre a ambientalista e deputados de oposição.

A deputada Julia Zanatta (PL-SC) questionou se o país “virou o capacho verde dos bilionários do exterior”, ao perguntar sobre o repasse de verbas para organizações não-governamentais (ONGs).

O presidente da comissão, Evair de Melo (PP-ES), afirmou ao concluir a sessão que a ministra havia sido bem preparada pela equipe de media training e usou o termo “adestrada” ao se referir à Marina.

Ao sair da comissão, Marina falou com jornalistas: “Eu vim preparada, eu sabia que ia ser nesse nível o debate como foi posto”, pontuou.

“As pessoas têm a consciência altamente dolorosa porque a vida toda foram do lado de quem desmata, foram do lado de quem regulariza a terra que foi ocupada irregularmente”, continuou a ministra. “E, agora, diante do que aconteceu no Grande do Sul, diante do que está acontecendo no Pantanal, a primeira coisa que fazem é projetar em alguém.”