Capataz de fazenda é morto a tiros dentro de propriedade no Vale do Jiquiriçá

Um homem, de 48 anos, morreu a tiros na madrugada desta quinta-feira (14) em uma suposta tentativa de latrocínio [roubo seguido de morte] na região do Entroncamento de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá. A vítima, identificada como Francisco Nascimento Borges Filho, era capataz de uma fazenda.

Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, dois homens armados invadiram a propriedade e ordenaram que a vítima os levasse até a sede da fazenda, com o objetivo de roubar itens.

Em um dado momento, o capataz reagiu e entrou em luta corporal com os assaltantes. Um deles então sacou uma arma e atirou contra o homem, que foi atingido na nuca. Não há informações se a vítima chegou a ser socorrida ou se foi a óbito no local. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da região.

A autoria e a motivação do homicídio devem ser apuradas pela delegacia de Jaguaquara.