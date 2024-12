Capela de Feira de Santana é arrombada e equipamentos são furtados

A Capela São Cosme e São Damião, localizada no distrito da Matinha, em Feira de Santana, foi alvo de um ato de vandalismo e furto na manhã desta quinta-feira (26). Criminosos arrombaram o local e levaram equipamentos de som, além de causarem danos ao patrimônio religioso.

Segundo a Arquidiocese de Feira de Santana ao Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, os invasores danificaram o guarda-roupa, o sacrário e, em um ato de profunda desrespeito, espalharam as hóstias sagradas por uma bancada próxima ao altar. A comunidade católica da região está consternada com o ocorrido.

Ainda em setembro de 2023, a capela já havia sido alvo de um arrombamento. Após o primeiro incidente, grades foram instaladas nas portas e janelas, mas não foram suficientes para impedir a nova invasão. Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia investiga o caso.

A Paróquia São Roque apela à comunidade para que qualquer informação que ajude a identificar os autores do crime seja comunicada às autoridades.