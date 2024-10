Capitais de Estados do Sudeste ultrapassam média de chuva para outubro

De acordo com a Paula Nobre da Jovem Pan, o excesso de chuvas na região Sudeste marcou o mês de outubro. As capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória já ultrapassaram suas médias climatológicas de precipitação para o mês. Em São Paulo, por exemplo, a média de 127 mm foi superada com um registro de 174 mm. No Rio de Janeiro, a média de 86 mm foi ultrapassada com 92 mm. Belo Horizonte impressiona com 325 mm, muito acima da média de 110 mm, enquanto Vitória também ultrapassou sua média de 123 mm, registrando 139 mm até o momento. O mapa de risco climático indica chuvas intensas em várias áreas do Sudeste, com destaque para Minas Gerais, Triângulo Mineiro e Espírito Santo, onde há potencial para transtornos significativos.

Além disso, áreas de Goiás, Mato Grosso e norte de Mato Grosso do Sul também estão sob alerta devido às condições climáticas adversas. Em contraste, as regiões de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e algumas partes do Paraná apresentam tempo firme, embora o oeste paranaense tenha mais nebulosidade. As temperaturas na capital paulista devem ser mais amenas nos próximos dias, com máxima prevista de 23 °C e possibilidade de leves chuviscos. Vitória, por sua vez, também terá máxima de 23 °C. Goiânia pode atingir 29 °C, enquanto Florianópolis, onde a chuva será mais fraca, deve registrar máxima de 26 °C.

Publicado por Luisa Cardoso