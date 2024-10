Capitão da Inglaterra e Neymar: veja ligação de Liam Payne com futebol

O cantor Liam Payne, da ex-integrante da banda One Direction, que morreu nesta quarta-feira (16/10), tinha uma relação de paixão com o futebol.

Liam já foi capitão da seleção da Inglaterra em um jogo beneficente. Além da paixão pela música, Liam também tinha forte ligação com o esporte bretão. Em 2022, ele vestiu a camisa 22 da Inglaterra e a braçadeira de capitão durante jogo festivo. A partida beneficente Soccer Aid ocorre anualmente para arrecadar fundos para crianças carentes.

Na ocasião, celebridades inglesas enfrentaram um time formado pelo resto do mundo. Liam enfrentou, por exemplo, lendas brasileiras como Roberto Carlos e Cafu. Ele chegou a usar a camisa do Brasil em uma das visitas de One Direction ao Brasil.

O britânico também admirava o futebol brasileiro. Em 2016, ele publicou em suas redes sociais o gol marcado por Neymar que deu o ouro olímpico para o Brasil. Contudo, o time preferido do cantor era o West Bromwich Albion, da Segunda Divisão da Inglaterra.

Liam Payne tinha 31 anos e faleceu nesta quarta-feira. Segundo a imprensa argentina, o músico teria caído do terceiro andar do hotel Casa Sur, localizado em Buenos Aires, na Argentina.