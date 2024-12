Capitão do Corpo de Bombeiros do DF é detido sob acusação de abuso sexual

Um capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, de 59 anos, foi detido sob a acusação de ter cometido abusos sexuais contra sua filha por mais de duas décadas, iniciando quando ela tinha apenas seis anos. Além disso, ele é suspeito de ter agredido sexualmente o neto, que na época contava com cinco anos. As investigações estão sendo conduzidas pela 24ª Delegacia de Polícia e pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, com o processo tramitando em segredo de justiça para garantir a proteção das vítimas. O Corpo de Bombeiros do DF declarou que está acompanhando de perto o desenrolar do caso e reafirmou seu compromisso em investigar qualquer denúncia relacionada a irregularidades. A corporação se posicionou de forma a garantir que a situação seja tratada com a seriedade que merece, buscando a verdade dos fatos e a responsabilização dos envolvidos.

Para aqueles que desejam denunciar casos de abuso ou violação de direitos, existem diversos canais disponíveis. O Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, e o Disque 125, que trata de denúncias de violação dos direitos de crianças e adolescentes, são algumas das opções. Além disso, a Polícia Militar do DF pode ser contatada pelo Disque 190, enquanto o Disque Denúncia da Polícia Civil do DF atende pelo número 197. Outras formas de denúncia incluem o uso do aplicativo Direitos Humanos, além de canais de comunicação como Telegram e WhatsApp, que podem ser acessados pelo número (61) 99611-0100.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA