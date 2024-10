Capivara é resgatada após entrar em piscina de clube no Sudoeste baiano

Uma capivara foi resgatada após cair em uma piscina de um clube de Guanambi, no Sertão Produtivo, Sudoeste baiano. O flagrante foi percebido nesta terça-feira (22) no Recreio Tênis Clube. Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o resgate foi feito por uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Guanambi.

O animal era uma fêmea, adulta, que vive com mais quatro capivaras em uma lagoa localizada na mesma região espaço. No resgate, os técnicos usaram uma rede. Conforme o fiscal ambiental da pasta, Marcos Viana, o animal, que já estava bastante cansado, pois não conseguia sair da piscina.

“Tivemos todo o cuidado no resgate, pois o animal já estava fadigado, sem qualquer ferimento, e após repouso, foi devolvido ao seu habitat natural, que é uma lagoa próxima, onde outros animais da mesma espécie convivem”, frisou o servidor. Uma capivara consegue ficar submersa na água por até cinco minutos, caso se sinta ameaçada.

Mas no caso desta terça, a fêmea ficou por muito mais tempo. Após ser retirada, a capivara foi avaliada por veterinários e passa bem. Ela foi levada para a lagoa onde vivia antes de entrar no clube e invadir a piscina.