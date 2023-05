Capivara faz avião arremeter pouso em pista do aeroporto Santos Dumont no RJ

Uma capivara “invadiu” a pista do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, no início da noite desta quinta-feira, 11. Por conta disso, um avião precisou arremeter o pouso. Segundo a Infraero, as operações foram suspensas às 18h32 até as 18h40 após o avistamento do animal. Ela foi localizada próximo à Escola Naval, espaço fora da área protegida da pista do aeroporto. Ainda de acordo com a Infraero, a equipe operacional observou o animal até o seu completo afastamento da área. Segundo o órgão, o voo da Gol efetuou o procedimento de arremetida, “tendo pousado logo em seguida normalmente”, e garantiu que não houve registro de cancelamentos de voos.

Segundo a Gol, a aeronave tinha saído de Brasília. A empresa afirma que todos os protocolos de segurança foi seguido durante o procedimento. Após a liberação da pista, o avião pousou na capital fluminense às 19h05. A Gol explica que o procedimento de arremetida é o “ato de descontinuar um procedimento de aproximação”. Ela ocorre quando o piloto verifica que o pouso não seguirá os requisitos de segurança ou quando há determinação da torre de controle, como ocorreu neste episódio. Além disso, a companhia reforçou que a arremetida é uma manobra normal e segura, permitindo que o piloto inicie uma nova aproximação “em condições mais favoráveis de pista, nesta situação, sem a presença de animais na área de pouso“.