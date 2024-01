Cappelli diz que operação Lesa Pátria não tem data para acabar

Investigação que mira envolvidos nos ataques do 8 de Janeiro já teve mais de 20 fases; haverá evento para marcar 1 ano do caso

O ministro interino da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, afirmou nesta 5ª feira (4.jan.2024) que a operação Lesa Pátria, deflagrada pela PF (Polícia Federal) em 20 de janeiro de 2023 contra os envolvidos nos ataques extremistas às sedes dos Três Poderes, não tem data para terminar. A operação já teve mais de 20 fases e prendeu suspeitos preventivamente. “A operação segue sem data para acabar, desvendando tudo que aconteceu naquele dia. No Brasil e no mundo é muito difícil cometer um crime e desaparecer. Tem sempre vestígios e câmeras”, disse Cappelli em evento no Palácio do Buriti, em Brasília. Na ocasião, foram anunciadas medidas para o ato de 1 ano do 8 de Janeiro organizado pelo governo do Luiz Inácio Lula da Silva (PT).