Cappelli recebe convite de Eduardo Paes para a Secretaria de Ordem Pública

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), convidou o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, para ocupar a Secretaria Municipal de Ordem Pública. O cargo deverá ficar vago em breve porque o atual titular Breno Carnevalli vai disputar as eleições para vereador.

O prefeito foi perguntado pela reportagem sobre o convite para essa vaga e se ele pretendia ampliar o escopo de atuação da secretaria. Respondeu: “Confirmo o convite”, sem avançar na indagação sobre a expansão das atribuições.

Ricardo Cappelli, que está prestes a deixar o Ministério com a chegada do novo ministro Ricardo Lewandowski, disse que no momento está nas pensando nas férias. “Na volta, farei a transição e definirei meu futuro”.

Correligionários de Cappelli afirmam que ele não tem interesse em deixar o Distrito Federal, por onde pode ser lançado candidato ao governo ou Senado em 2026. Seu padrinho político, o ministro Flávio Dino, ainda tenta acomodar Cappelli no alto escalão em Brasília. Nos bastidores, o PSB deixa claro que as tratativas são pessoais e não representam negociação de cota do partido que já tem reduzido seu peso na Esplanada.

Nesta sexta, 12, o ministro almoçou com presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Flávio Dino tem de se desfiliar da sigla para assumir a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

