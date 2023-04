Cappelli se reúne com Moraes, diz que já trocou 35% dos servidores do GSI e vai acelerar sindicância

O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, falou com jornalistas na noite desta segunda-feira, 24, após se encontrar com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e informou que o órgão já realizou a substituição de 35% dos servidores que atuam no GSI. O mandatário informou, ainda, que recebeu uma determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que a troca dos funcionários do gabinete fosse agilizada. “A determinação do presidente é para que se acelere as mudanças de quadro”, disse. Além disso, o ministro afirmou que as investigações internas sobre a atuação de servidores do órgão deverão prosseguir até o dia 30 de maio e que “possíveis desvios serão apurados”. Nas redes sociais, Cappelli registrou o momento do encontro com Moraes e se colocou à disposição para “eventuais novas solicitações que auxiliem na apuração dos fatos inaceitáveis ocorridos no dia 8 de Janeiro”. No último domingo, o GSI divulgou as gravações das imagens capturadas pelo circuito de câmeras do Palácio do Planalto durante a invasão do 8 de Janeiro. Ao todo, somam-se mais de 900 horas de gravações em cada uma das 30 câmeras instaladas nas áreas internas e externas do Palácio. As imagens causaram uma crise política ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já que, nela, foi possível enxergar o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, transitando entre os vândalos que depredaram o patrimônio público. Após a divulgação das imagens, Dias deixou o comando do órgão e o chefe do Executivo nomeou Cappelli para ser o comandante interino do GSI.

