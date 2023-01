Cara de Sapato faturou três vezes vezes o prêmio do BBB23 em luta

O lutador Antonio Cara de Sapato disputa o prêmio do BBB23, que está em R$ 1,6 milhão, mas já faturou o triplo do valor em apenas uma noite. Isso porque o líder da semana conquistou o prêmio final da Professional Fighters League (PFL) na temporada 2021.

Ele foi o vencedor da categoria meio-pesado, onde concorrem lutadores de até 93kg, e faturou o prêmio de US$ 1 milhão. Na época, o valor chegava a cerca de R$ 5,5 milhões.

Antonio Carlos Júnior é do Camarote. Ele é conhecido como Cara de Sapato, é um lutador de artes marciais mistas da categoria meio-pesado, que atualmente compete na PFL (Professional Fighters League)Divulgação

O prêmio do BBB23 começou nos tradicionais R$ 1,5 milhão, mas já está acumulado em R$ 1,61 milhão. Nesta edição, o prêmio pode aumentar a cada semana, de acordo com os palpites dos participantes sobre quem deixará o programa no dia do paredão. A cada palpite certo, o prêmio aumenta em um valor determinado na semana.

Nesta terça-feira (31/1) os confinados terão a chance de subir o valor novamente. Os sorteados da noite terão que dizer quem deixa a casa mais vigiada do Brasil entre Cezar Black, Domitila e Gabriel.