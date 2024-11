“Cara e coragem”: como ex-aluna da Unicamp chegou a Hollywood

São Paulo — Nascida em Santo André, no ABC paulista, Tati Leite trabalha atualmente com efeitos especiais no Estúdio de Animações da Disney, em Hollywood, nos Estados Unidos — um sonho de infância que se tornou projeto de vida e, depois, virou realidade.

Em entrevista ao Metrópoles, Tati contou que o caminho até a maior potência cinematográfica do mundo foi marcado por muito estudo e trabalho, mas ela garante que todo o sacrifício valeu a pena. Sua trajetória acadêmica inclui o curso de engenharia da computação e o mestrado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior de São Paulo.

Alguns dos filmes que marcam o portfólio de Tati são O Rei Leão, Capitã Marvel, Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald, Missão Impossível: Fallout, Homem-Formiga e a Vespa e Mufasa, que ainda será lançado.

A paulista explicou ao Metrópoles como é o dia-a-dia de quem trabalha na área. “Efeitos especiais são meio que um mistério. É tudo que é feito na tela e que não é natural. Por exemplo: se o ator vai cozinhar uma refeição, ele liga o fogão. Se o fogão acende normal, tem zero efeitos especiais, aconteceu naturalmente. Se ele acende o fogão e uma superchama vai até o teto, então tem efeitos especiais”, disse.

“A gente pode modificar o fogão para ele fazer essa superchama na frente da câmera ou a gente pode fazer digitalmente no computador. A minha parte é no computador. Eu faço, eu brinco com as coisas, crio coisas usando o computador”, contou Tati.

Trabalhar em um filme da Disney era, para Tati, como “zerar a vida”, um “símbolo de realização”. O desejo veio na infância, particularmente assistindo ao filme A Bela e a Fera. “O que me chamou a atenção no filme foi aquela cena principal, em que a Bela está dançando com a Fera, que é lindo, que é romântico e que todo mundo ama a música. Eu estava interessada em saber como é que a animação era espelhada no chão de mármore”, contou.

A engenheira percebeu, a partir daí, que queria seguir essa carreira e começou a buscar, no Manual do Estudante, o que se assemelhava a isso. Foi quando se lembrou de um antigo professor que lhe contou sobre computação gráfica. “É um jeito de manter o meu sonho vivo”, pensou na ocasião. “Na Unicamp, eu peguei todas as matérias de processamento de imagens, jogos e até pedi autorização no Instituto de Artes para pegar matérias de animação. Tudo o que tinha a ver com imagem, eu fui mantendo a chama.”

Durante o mestrado, Tati teve a oportunidade de ir ao SIGGRAPH, uma conferência mundialmente famosa e uma das maiores e melhores em computação gráfica, em Los Angeles. “Lá eu descobri que tudo que eu sonhava e que eu queria realmente existia. Eu falava: ‘É isso então, o que eu quero existe e eu preciso vir para cá’”, falou. Três semanas após defender o mestrado, ela voltava a Los Angeles.

“[Eu mudei para lá] com a cara e a com a coragem. Não tinha nada”, brincou Tati. Ela revelou que, naquele ponto, não tinha a menor ideia de como ia se inserir nesse mercado. “Eu fui a uma conferência e era isso. Era tudo que eu tinha, uma mala e um sonho.”

Nos Estados Unidos, ela começou um curso de entretenimento e direção e passou a se voluntariar para todos os projetos que apareciam a sua frente. O primeiro filme que ela pôde colocar sua visão foi Homem-Formiga e a Vespa, da Marvel. O mestrado de Leite foi focado em atratividade facial, em que ela desenvolveu um sistema usando inteligência artificial para melhorar a atratividade de rostos.

“Enquanto eu estava fazendo isso, nunca imaginei que isso e todo o meu estudo, todas as minhas pesquisas, toda a dedicação em relação a isso, fosse encontrar lá na frente. Quando eu fui chamada para trabalhar nesse estúdio, para fazer Homem-Formiga e a Vespa, eu fui chamada para rejuvenescer o Michael Douglas em 30 anos”, contou.

“O que eu gosto, que é o meu queridinho de coração, é O Rei Leão (live action de 2019), obviamente”, avaliou Tati ao ser perguntada sobre o seu projeto favorito. “Não é só porque é o meu filme de infância e porque eu sei de cor todas as falas. O Rei Leão veio mudar o paradigma do cinema. Ele une as coisas que eu mais gosto na vida: animação, tecnologia e Disney.”

Uma brasileira em Hollywood

A engenheira também falou sobre como é ser uma mulher, brasileira, trabalhando em Hollywood. “Como mulher, a gente já tem que entender que existe social e culturalmente uma diferença. E não sou eu, Tati, que estou falando. O Fórum Econômico Mundial falou que, para a gente atingir a paridade de gênero, ainda vão levar 130 anos. Ou seja, eu não vou estar nem mais viva quando isso acontecer. Mas, sabendo que existe essa estrutura social, a gente entende e usa de outros meios para conseguir conquistar o espaço que seja necessário”, explicou Tati Leite.

Ela disse que, mesmo já tendo participado de diversos projetos grandes, precisa provar o seu valor a cada vez porque ela “não está no perfil”. “Eu fiz engenharia, que já tem um número muito limitado de mulheres, e eu fui para efeitos especiais, que tem um número ainda mais limitado de mulheres”, disse.

Brasil X Estados Unidos

Mesmo trabalhando em Los Angeles, Tati faz questão e tem “o maior prazer” de vir para o Brasil e fazer uma ponte entre os dois países. Ela é uma das produtoras do Los Angeles Brazilian Film Festival (Labrff). “Acho muito importante essa troca”, avaliou.

“Quando eu estava buscando, sonhando e querendo esse caminho, não tinha nenhuma referência. Não tinha alguém que já havia feito, que já havia passado pelo caminho, que pudesse conversar comigo”, disse, sobre a oportunidade de poder voltar a São Paulo e dar palestras sobre a sua trajetória.

“Eu espero que, com a minha carreira, com a minha jornada, eu faça isso não só por mim, mas por outras pessoas, abrindo oportunidades e portas para mostrar que a mulher, nesse mercado, dá conta, que faz e acontece também. E que a gente, como brasileiro e como latino também, está de igual para igual”, falou.