Caraíbas assina termo com MP-BA e adere ao projeto “Município Seguro”

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado entre a cidade de Caraíbas e o Ministério Público da Bahia (MP-BA) inclui a localidade no projeto “Município Seguro”. A assinatura ocorreu na sede da Promotoria de Justiça de Vitória da Conquista, nesta quinta-feira (7), durante o PGJ Itinerante, que trouxe a sede da Procuradoria-Geral de Justiça para Conquista até a sexta-feira (8).

O acordo foi assinado pelo procurador-geral de Justiça, Pedro Maia; pelo promotor de Justiça com atuação na cidade, Marco Aurélio Rubick; pelo prefeito de Caraíbas, Jones Coelho; e pelo prefeito eleito Renato Lima dos Santos. A solenidade contou com a presença de secretários e vereadores do município de Caraíbas.

“Esse projeto cumpre o papel de implementar o sistema Único de Segurança Pública (Susp) nos municípios baianos. A presença do prefeito atual e do prefeito eleito, bem como do legislativo, mostram a continuidade e unidade em torno de um serviço essencial para a população, que é a segurança pública”, afirmou Pedro Maia, salientando que “a implantação dessa política é essencial para criar uma cultura de paz no Estado da Bahia”.