Carga de cacau avaliada em R$ 400 mil é roubada no Extremo Sul baiano; motorista e ajudante foram feitos de reféns

Um caminhão com 100 sacas de cacau foi roubado na manhã desta quarta-feira (20) na zona rural de Itabela, na Costa do Descobrimento. A carga foi avaliada em cerca de R$ 400 mil. Pelo menos quatro homens armados participaram da ação criminosa, rendendo o motorista e o ajudante do veículo.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, o fato ocorreu na localidade de Defundo Lavado, zona rural de Itabela. Os assaltantes libertaram o motorista e o ajudante em um trecho da BR-101, sentido Itapebi, na mesma região. Além da carga, o grupo também levou o caminhão Mercedes Benz.

Até o início da manhã desta quinta-feira (21) não havia informações sobre os acusados. A polícia apura se o crime tem relação com outro, ocorrido no último domingo (17) em Itabela, quando quatro homens encapuzados invadiram uma fazenda, roubando uma caminhonete, joias, dinheiro, eletrodomésticos e roupas.