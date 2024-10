Carga de R$ 7 milhões em cigarros contrabandeados é apreendida em Brumado

Informações apuradas pelo site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, os agentes do 24º BPM encontraram o material ilícito em dois caminhões de carga que transitavam na rodovia, os agentes pediram as notas fiscias mas os condutores não apresentaram a nota fiscal das cargas.

Em uma ação conjunta, o 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam na noite desta segunda-feira (21), por volta das 22h, com 750 mil maços de cigarros no valor de R$ 7 milhões contrabandeados na BR-030, na cidade de Brumado.

A carga significativa de cigarros era contrabandeado do Paraguai. Após uma vistoria minuciosa, os agentes encontraram os primeiros maços. Dando continuidade à ação, outro caminhão com 1500 caixas de cigarros foi interceptado no distrito de Ibitira, em Rio do Antônio, totalizando um grande volume de produtos ilegais.

Um motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Territorial de Brumado para adoção das medidas legais cabíveis. O outro condutor conseguiu fugir. A polícia estima um prejuízo de R$ 7 milhões ao crime organizado com a apreensão das duas cargas.