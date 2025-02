Caribe é atingido por terremoto de magnitude 7,6; não há risco de tsunami

Neste sábado (8), o mar do Caribe, ao sul das Ilhas Cayman, sofreu terremoto de magnitude 7,6, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), trouxe a Associated Press (AP).

Na região, várias ilhas e países pediram que pessoas que estivessem próximas à área costeira se movessem para o interior. Em contrapartida, as autoridades suspenderam alertas para tsunamis.

Como se deu o terremoto no Caribe

O terremoto aconteceu às 18h23 no horário local (20h23 no horário de Brasília) ;

; Ele aconteceu no meio do mar , em profundidade de dez quilômetros , informou o USGS;

, em , informou o USGS; Seu epicentro foi localizado a 209 quilômetros ao sul de George Town , nas Ilhas Cayman;

, nas Ilhas Cayman; A princípio, o Centro Nacional de Alerta de Tsunami dos EUA informou não haver alerta de tsunami para o território continental estadunidense, mas emitiu alerta para Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas, cancelado tempo depois.

Fenômeno ocorreu a dez quilômetros de profundidade no mar; países pedem que moradores deixem região costeira (Imagem: Chrsitian Hartmann/Shutterstock)

Já a gestão de riscos das Ilhas Cayman pediu que pessoas que morassem perto da costa fossem para o interior e áreas mais altas, pois eram esperadas ondas de 0,3 m a um metro de altura.

Posteriormente, o governo das Ilhas Cayman publicou um comunicado de “tudo limpo” em sua página oficial no Facebook.

Leia mais:

Em outro comunicado, a governadora de Porto Rico, Jenniffer González Colón, afirmou que estava em contato com agências de emergência após o aviso de tsunami, recomendando, contudo, que ninguém saísse da costa.

A imprensa local informou que os alarmes disparados na região noroeste de Porto Rico fez as pessoas deixarem a região costeira e causar tráfego intenso nas ruas e avenidas da região.

Quem também emitiu alerta de tsunami foi o governo da República Dominicana, que ainda recomendou que a população costeira fosse para as áreas altas “acima de 20 metros de altitude e a dois quilômetros do interior“. Mais tarde, esse alerta também foi cancelado.

Em Honduras, autoridades locais afirmaram não haver relatos de danos, pedindo, contudo, que os moradores não fossem para as regiões de praias. Por sua vez, o governo de Cuba orientou que a população deixasse a região à beira-mar.

NOAA alertou para ondas de até três metros na costa de Cuba (Imagem: NatalyaBond/Shutterstock)

Enquanto isso, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica do governo dos EUA (NOAA, na sigla em inglês) indicou que “ondas de tsunami com alturas de 1 a 3 metros acima do nível da maré são possíveis em algumas costas de Cuba“.

