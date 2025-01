Cariúcha celebra sucesso no SBT e fala sobre volta do Casos de Família

A apresentadora Cariúcha, que divide o comando do Fofocalizando com Leo Dias, Gabi Cabrini e Gabriel Cartolano, está vivendo o auge de sua carreira. Querida pelo público e nos bastidores do SBT, ela é cotada para assumir o retorno do Casos de Família, que deixou a grade de programação em meio à uma reformulação liderada por Daniela Beyruti.

A famosa participou dos ensaios na Marquês de Sapucaí na noite deste sábado (25/1), no Rio de Janeiro, recebeu um tratamento de estrela e assistiu a preparação para o Carnaval 2025 de dentro um badalado camarote. Em uma conversa exclusiva com a coluna, ela falou da sua relação com o carnaval e do seu atual momento profissional.

“Eu já venho pro carnaval do Rio há muitos anos, mas eu sempre ficava nas arquibancada”, comentou Cariúcha. “Já cheguei a desfilar também há uns dez anos, como passista. Já sai na Leão de Nova Iguaçu, na Porto da Pedra, então, não é primeira vez, mas hoje eu vim matar a saudade”, comentou a famosa, que atualmente vive em São Paulo.

Rejeitou convite

A apresentadora afirmou que chegou a ser sondada para desfilar no carnaval carioca, mas rejeitou convites para focar no seu trabalho atual no SBT. “Eu recebi sim proposta pra sair de musa, rainha de bateria, mas eu rejeitei todos. Eu neguei por causa do trabalho. Vou dar prioridade à televisão”, disse Cariúcha.

Além do Fofocalizando, ela também vai comandar o SBT Folia ao lado de Leo Dias durante os quatro dias de festejos, diretamente dos estúdios da emissora na capital paulista. “Como eu vou estar com um programa ao vivo no carnaval nos quatro quatro dias de carnaval e com repórteres na rua, não teria como [desfilar no Rio]. Mas desfilar no carnaval é um projeto futuro”, garantiu.

Futuro no SBT

Cariúcha também comentou sobre a volta do Casos de Família. A atração já teve apresentadoras como Regina Volpato e Christina Rocha deve ser uma das apostas do SBT para a grade vespertina em 2025. Questionada sobre o que poderia dizer sobre o assunto, a famosa desconversou.

“Eu tô igual a vocês. Na verdade, vocês sabem mais do que eu. Como eu tinha dito, eu fiz o piloto, só que não tem nada decidido ainda, não. O pessoal lá continua disputando”, explicou Cariúcha. A ex-peoa de A Fazenda teve seu desempenho elogiado nos bastidores do SBT. Jojo Todynho também gravou pilotos para a atração.

Agradeceu o carinho

Nos bastidores, o piloto de Cariúcha foi considerado o melhor e elogiado pela produção. “Sim, isso tudo é verdade. Eu até me arrepio, o pessoal do SBT gosta muito de mim, eles torcem por mim, eles sabem de onde eu vim. Eu vim de baixo, eu sou muito grata a todos funcionários. Pra mim, ali todo mundo está no mesmo nível, sabe? Não tem essa de ‘Ah é grande, é pequeno’. Ali todo mundo é igual.”

Sempre polêmica, mas também muito querida pelo público, Cariúcha falou sobre sua carreira meteórica na televisão após o “cancelamento” em A Fazenda 15. “Jesus!! Só Ele, Ele que tá fazendo tudo isso na minha vida, ele é o grande causador disso”, agradeceu.

“Ele que tá operando milagres na minha vida e eu falo que eu tô sendo usada por ele de alguma forma. Porque no ‘normal’, não era pra eu estar onde eu estou hoje. Eu fui cancelada e Deus fez uma reviravolta na minha vida. Eu acho que é pra servir de testemunho… ‘Olha como eu pego você lá de baixo e opero milagres’”, encerrou a famosa.