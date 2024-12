Cariúcha conta como largou o vício em relato emocionante. Assista!

Na tarde desta terça-feira (17/12), Cariúcha abriu o coração e contou como largou o vício em cigarro e álcool. A apresentadora do Fofocalizando, no SBT, expôs ainda que costuma “fazer vergonha” quando usava as substâncias e garantiu que fez um propósito com Deus para ficar “limpa”.

“Eu era fumante, eu fumei durante muitos anos cigarro normal, fumava dois maços por dia. Eu parei já tem mais de 10 anos, já acordava com o cigarro na boca”, detalhou.

Cariúcha continuou: “Eu acordei um belo dia e falei: cara, pra que eu estou fumando essa porcaria? Gastando dinheiro, acabando com a minha saúde, me dando falta de ar. Ai eu falei: cara, vou parar. E parei.”

A ex-Fazenda revelou ainda o que fez para lidar com a vontade de beber e fumar durante o processo. “Toda vez que me dava vontade de fumar, porque você entra na abstinência, eu bebia muita água e mastigava chiclete”, lembrou.

A artista explicou que, com relação ao álcool, suas atitudes quando estava dominada pela bebida foram cruciais para decidir parar:

“Aí, agora, eu parei com a bebida, com o álcool, porque me fazia muito mal. Eu fazia coisas que não lembrava, fazia coisas de passar vergonha”, pontuou.

Por fim, Cariúcha destacou que não bebe há meses, por conta de uma promessa. “Eu falei: a bebida não vai dominar minha vida. Eu fiz um propósito com Deus e parei de beber, já tem mais de um ano. Estou limpa”, concluiu.

Assista: