Cariúcha debocha de ex-marido de Ana Hickmann e dispara: “Murcho”

A apresentadora Cariúcha, que comanda o “Fofocalizando”, no SBT, não se segurou e disparou uma série de ofensas contra Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann. Durante a atração desta quinta-feira (10/10), a famosa chamou o empresário de “ogro agressor” e debochou do visual dele, afirmando que o pai de Alezinho está “caidinho”.

Durante o “Fofocalizando”, Cariúcha, Leo Dias, Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano repercutiam um áudio vazado de Alexandre Correa no qual ele diz que seria “condenado em praça pública como o cara que lesionou Ana Hickmann”. De acordo com Leo Dias, a gravação foi feita no dia da agressão denunciada pela apresentadora, em 11 de novembro do ano passado.

Diante da situação, Cariúcha soltou os cachorros para cima de Alexandre Correa e fez uma série de críticas ao empresário. Em determinado momento, ela chama o ex-marido de Ana Hickmann de “ogro” e diz que ele está “murcho”. “Cê vê, uma mulher linda desse jeito, deusa, famosa, milionária, com esse ogro agressor. Que ele não é bonito, já tá murcho… já tá bem caidinho”.

Após objeções de Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano, a apresentadora continuou. “Eu com a beleza da Ana eu teria cinco Cartolanos me abanando, esse já tinha rodado há muito tempo. Deus não dá asa à cobra”, brincou. “Eles estão juntos há 25 anos, tem filho na história. Eu duvido que ia ser do jeito que você tá falando. Não é assim não, a vida real é bem diferente”, rebateu o apresentador.

Nova polêmica

As denúncias de agressões de Ana Hickmann contra o ex-marido, o empresário Alexandre Correa, completam um ano nesta sexta-feira (11/10). Nesta quinta, Leo Dias divulgou um áudio atribuído ao ex-companheiro da apresentadora. Na gravação, ele se diz preocupado com o vazamento do boletim de ocorrência registrado pela famosa.

“Acabou com a minha vida, simplesmente. Esse B.O vai vazar e eu vou ser condenado em praça pública como o cara que lesionou corporalmente a Ana Hickmann. Tá tudo certo”, disse o empresário na gravação. O áudio teria sido gravado ainda no dia da suposta agressão, em 11 de novembro de 2023.

