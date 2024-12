Cariúcha expõe Facebook na Justiça, pede multa e amarga ataque hacker

Se a vida de Cariúcha tem sido de sucesso em sua atuação no Fofocalizando, não se pode dizer o mesmo de suas vivências jurídicas. Desde a perda de seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora cultiva uma briga firme com o Facebook. A batalha ganhou novos desdobramentos no último dia 10 e a coluna Fábia Oliveira revela os detalhes com exclusividade.

A influenciadora acionou o Facebook, detentor do Instagram, após hackers invadiram sua página oficial. Segundo a apresentadora, o perfil tem sido utilizado para aplicar golpes em seus seguidores. Além disso, afirma que o episódio impactou o uso comercial e profissional que fazia da página.

Esta coluna contou, em primeira mão, que Cariúcha conquistou uma liminar na Justiça. Com a decisão, o Facebook apareceu nos autos dizendo ter enviado um link para recuperação da conta. Além de se manifestar quanto à vitória inicial da autora, a gigante das redes sociais também se defendeu.

A coluna descobriu que, se a situação de Cariúcha parecia estar progredindo, o cenário atual é bastante diferente. Isso porque no dia 10 de dezembro, a apresentadora impugnou, ou seja, colocou em dúvida os pormenores da defesa do Facebook.

Logo de cara, a ex-Garota da Laje relatou que não recebeu o link que, supostamente, deveria devolver sua antiga conta. Além disso, afirmou que a contestação do Facebook seria genérica, faltando com uma série de requisitos que a lei exige. Na prática, ela diz, que a ré da ação não demonstrou ter tentado resolver os fatos.

Cariúcha apontou, ainda, que o Facebook falhou em explicar por que sua conta foi invadida, assim como não relatou o que tem feito frente a isso. Em outro momento, a ação movida pela contratada do SBT é considerada uma forma de impedir que a empresa trate outros usuários da mesma forma.

A apresentadora repetiu, em outros trechos, que não teve qualquer responsabilidade pela invasão de sua conta, ao contrário do que sugere a ré. Cariúcha ainda levou para sua briga um passado nada favorável ao Facebook. A artista é certeira ao resgatar em seu documento que a empresa já foi condenada em R$ 20 milhões pelo vazamento de dados de seus usuários. Eita!

Deixando claro estar farta de tanta dor de cabeça, Cariúcha pediu que a multa diária do Facebook seja aumentada. A artista solicitou que a ré seja multada em R$ 30mil diários, podendo chegar a um total de R$ 300 mil. A apresentadora reforçou que o episódio tem atrapalhado seus ganhos e contratos publicitários.

Nessa história, parece que a internet pode ser um desafio até para aquelas que são “naturais e bonitas para caramba”, não é?