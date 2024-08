Cariúcha se recusa a tirar foto com Dado Dolabella: “Agrediu mulher”

INstagram/Reprodução

1 de 1 Cariúcha posa de look marrom e cabelos soltos – Metrópoles – Foto: INstagram/ReproduçãoTorta de climão! Cariúcha, apresentadora do Fofocalizando, do SBT, se recusou a tirar uma foto ao lado de Dado Dolabella durante o concurso Miss Grand Brasil, em São Paulo. Ela alegou que o motivo para a recusa são as acusações de violência contra a mulher feitas ao ex-ator.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, Cariúcha e Dado foram jurados do evento. Na frente do atual de Wanessa Camargo, ela avisou aos fotógrafos que não tiraria fotos com o colega de bancada.

1 de 13

O primeiro envolvimento entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella aconteceu em 2000. O namoro ganhou destaque na mídia após Dado participar dos clipes Apaixonada por Você e O Amor Não Deixa, grandes sucessos da cantora

Reprodução

2 de 13

Após conflitos no romance, o casal resolveu terminar a relação, em 2002. No ano seguinte, reataram o namoro, marcado por episódios conturbados, boatos de traições e brigas públicas, até romperem mais uma vez, em 2004

Reprodução

3 de 13

À época, discussões entre os artistas eram frequentemente registradas por paparazzi. Em uma das imagens, inclusive, Wanessa apareceu chorando enquanto brigava com o namorado. Contudo, nenhum dos dois chegou a comentar a situação

Reprodução/ Toda Teen/ Capricho

4 de 13

Em 2006, Wanessa deu entrevista à revista Contigo e aproveitou para criticar os relacionamentos que teve até então. “Depois dos 16 anos, todos os namorados que eu tive se aproveitaram de mim. Fizeram o papelzinho de bom moço desejado e eu era a coitadinha que amava”, declarou

Instagram/Reprodução

5 de 13

Nesse meio tempo, Wanesssa passou a se relacionar com o empresário Marcus Buaiz. Eles se casaram, tiveram dois filhos e se separaram em 2022, após 17 anos juntos

Reprodução/Instagram

6 de 13

Dado, por sua vez, se relacionou com diversas mulheres durante os 20 anos em que esteve longe de Wanessa. Colecionador de polêmicas, foi acusado de agredir duas namoradas: a atriz Luana Piovani e a prima dele, Marina Dolabella, que tem medida protetiva que impede a aproximação do ator num limite mínimo de mil metros

Reprodução

7 de 13

Segundo o jornalista Leo Dias, um encontro da cantora com Dolabella teria sido a gota d’água para o fim do casamento dela com Buaiz. O encontro teria acontecido em uma viagem de Wanessa com as amigas a Alto Paraíso de Goiás, mesma cidade em que o ator mora. Eles teriam passado o feriado de Páscoa na Chapada dos Veadeiros

Reprodução/ Montagem

8 de 13

Mais tarde, foram observadas movimentações curiosas nas redes sociais. Amigos de Wanessa deixaram de seguir Buaiz e passaram a seguir Dolabella. Segundo Leo Dias, algumas das amigas que deram força para o romance foram Deborah Secco e Danielle Winits

Instagram/Reprodução

9 de 13

Ainda segundo o jornalista, antes de engatarem namoro, lá nos anos 2000, Dado estava em um relacionamento com Deborah quando se envolveu com Wanessa. Além disso, depois que estava com a cantora, o ator a traiu com ninguém menos que Danielle Winits

Reprodução/Instagram

10 de 13

A família de Wanessa, no entanto, não vê Dolabella com bons olhos. As supostas traições do ator, inclusive, são consideradas situações imperdoáveis para grande maioria deles, segundo Leo Dias

Reprodução/ Montagem

11 de 13

Em junho deste ano, um primo da cantora confirmou que o casal reatou relacionamento. Segundo ele, “todo mundo [da família] sabe que eles estão juntos”. A declaração foi dada durante uma participação no programa de entrevistas Love Cast, apresentado por Débora Lyra

Reprodução

12 de 13

Tempo depois da entrevista, Wanessa e Dado foram flagrados juntos. O programa Balanço Geral, da Record TV, divulgou um registro em vídeo dos dois. Nas imagens, o ator aparece andando de muletas, durante um passeio na Chapada dos Veadeiros

Reprodução/ Montagem

13 de 13

“Quando eles saem por lá, eles pedem para as pessoas não fazerem fotos. Ele está de muletas porque machucou um osso, chamado ísquio, no bumbum. Ele está com dificuldade para andar. Estavam acompanhados de dois cachorros no momento do flagra”, disse Fabíola Reipert durante a exibição do Hora da Venenosa

Reprodução/ Montagem

“Não me sinto confortável. Sou assim, não consigo esconder”, justificou Cariúcha ao colunista, e ainda explicou: “Já passei por violência doméstica. Já tive um cara que me bateu, sabe? Não me sinto confortável em associar o meu nome a pessoas com esse tipo de imagem.”

“Tudo bem que foi no passado, mas as marcas ficam nas mulheres que foram vítimas. Agrediu mulher? Não quero junto comigo, não quero foto ao lado. Se eu puder evitar, evitar”, completou.

Cariúcha ainda disse que não sabia que Dado também havia sido convidado para ser jurado do Miss Grand Brasil. Ela só descobriu nessa quinta-feira (8/8), no dia do evento.

Caso de agressão Dado Dolabella foi acusado de agressão por três mulheres diferentes. O caso de maior repercussão foi o de Luana Piovani, em 2008. Na ocasião, a atriz afirmou ter sido agredida por ele em uma festa no Rio de Janeiro. Ela o denunciou por lesão corporal.

Já Viviane Sarahyba entrou na Justiça contra Dado por violência. Ele chegou a ser condenado, mas a pena foi convertida em trabalho comunitário.

Marina Dollabela, sua prima e ex-namorada, registrou boletim de ocorrência contra Dado e disse que os dois terminaram depois de “mais um caso de agressão”.