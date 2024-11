Carla Perez comemora aniversário em show de Xanddy

A dançarina Carla Perez ganhou uma homenagem especial em comemoração ao seu aniversário, no último sábado (17). Durante a apresentação do marido, Xanddy, a ex-loira do Tchan recebeu uma declaração de amor e cantou ‘parabéns’ com o público.

O momento ocorreu durante o show do cantor no Carnaval fora de época de Florianópolis, onde Ivete Sangalo também se apresentou. Para celebrar os 47 anos da esposa, Xanddy convidou o público para cantar ‘parabéns’.