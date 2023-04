Carla Perez lamenta morte do tio: ‘Ficam a saudade e boas lembranças’

A dançarina Carla Perez lamentou neste sábado (22) a morte do tio, Paulo Perez. Paulo, que era pescador, se afogou na sexta, em um rio de Porto Seguro, no sul da Bahia.

“Infelizmente a triste notícia veio”, escreveu Carla em uma rede social. “Agora, fica a saudade e as boas lembranças de um tio alegre, pescador engraçado, receptivo e carinho”, continuou. “Meu amado tio Paulo foi morar com Deus e seu filho Paulinho”.

Carla desejou forças à tia e aos cinco primos e ainda agradeceu aos pescadores e à Marinha do Brasil pelo trabalho de busca.

Corpo achado hoje

O corpo do pescadorfoi encontrado na manhã deste sábado (22), no Rio Buranhám, no distrito de Arraial D’Ajuda, em Porto Seguro.

Segundo a Marinha, o corpo foi achado por volta das 9h30 por populares que ajudavam nas buscas. O corpo foi reconhecido por familiares, que acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

“A Marinha do Brasil lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares da vitima”, diz a nota. Agora, a Delegacia da Capitania dos Portos de Porto Seguro vai instaurar um procedimento para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo.

Ainda ontem, Carla usou as redes sociais para fazer um apelo e pedir ajuda nas buscas pelo tio. No seu post, Carla explicou que o tio foi tirar água do barco. Fortes chuvas atingem a região sul da Bahia neste final de semana.

“Gente, nos ajude, pelo amor de Deus. Meu tio Paulo é pescador e está desaparecido”, escreveu. “Toda a família está desesperada, alguns pescadores da região estão ajudando nas buscas. Deixamos aqui um pedido de socorro à Marinha”, acrescentou, pedindo orações de todos.

Segundo a Marinha, a Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro foi informada por volta das 22h da sexta do desaparecimento de Paulo. A família contou que ele saiu de casa por volta das 11h para fazer uma manutenção na sua embarcação, que estava ancorada no rio. Ele não foi mais visto.

Uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) foi deslocada para a região pra conduzir as buscas, que já haviam começado com ajuda de pescadores. Duas embarcações da delegacia atuaram na ocorrência.