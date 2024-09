Carla Zambelli é hospitalizada e afeta andamento de processo no STF

A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, foi hospitalizada no Hospital do Coração (HCor) em São Paulo após apresentar um mal-estar. Devido à sua internação, a defesa da parlamentar pediu a dispensa de sua presença em uma audiência marcada no Supremo Tribunal Federal (STF). O advogado de Zambelli comunicou ao relator da ação penal, o ministro Alexandre de Moraes, sobre a condição de saúde da deputada. Atualmente, Zambelli se encontra na unidade de terapia intensiva coronária do HCor, e a assessoria da deputada informou que não há previsão para sua alta.

A situação de saúde da parlamentar gerou preocupações, especialmente considerando o contexto de sua participação em um caso judicial em andamento. A deputada e o hacker Walter Delgatti enfrentam acusações relacionadas à suposta invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Zambelli nega as acusações e, neste momento, as testemunhas indicadas pelas defesas estão sendo ouvidas.

O depoimento da deputada e de Delgatti está agendado para ocorrer em uma fase posterior do processo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller