Carla Zambelli tem mandato de deputada federal cassado pelo TRE-SP e fica inelegível

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) teve seu mandato cassado após ser condenada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) nesta quinta-feira (30), por espalhar desinformação eleitoral durante as eleições de 2022. Além da perda do mandato, a pena de Zambelli prevê inelegibilidade por oito anos, contados a partir do ano do pleito de 2022.

A decisão ainda cabe recurso da decisão ao TSE, com isso, os efeitos da determinação só passam a ser válidos após o esgotamento dos recursos. Em dezembro, o tribunal já tinha formado maioria nesse sentido, mas o julgamento tinha sido suspenso devido a um pedido de vista.

A ação de investigação judicial eleitoral foi movida pela deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP).