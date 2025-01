Carlinhos Maia afirma que quer ser ministro de Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima pegou muita gente de surpresa ao anunciar que resolveu colocar o próprio nome à disposição do eleitorado nas eleições gerais de 2026. “O Brasil precisa de alternativas”, disse ele ao portal Metrópoles. Agora, o humorista Carlinhos Maia afirmou que o sertanejo pediu sua ajuda para uma possível campanha no próximo ano.

O humorista expôs nas redes sociais uma mensagem enviada por Gusttavo Lima no Instagram. “Irmão, que loucura, não aguento mais ver o povo passando necessidade”, escreveu o cantor sertanejo na conversa. “Precisamos juntos mudar a realidade do povo bb”, completou. “Chega dos velhos lobos”, encerrou o artista.

Carlinhos Maia afirmou que, num primeiro momento, achou que a mensagem de Gusttavo Lima era uma brincadeira. “Tô com você Gus, de verdade, mas eu achei que era uma música ou um clipe, porque eu até botei ‘Isso é sério?’. Isso não é música? Não é um clipe não, tô achando estranho”, comentou o humorista.

O famoso, porém, impôs uma condição para apoiar o sertanejo em uma possível campanha elitoral. “Gusttavo, se eu lhe apoiar eu vou querer ser Ministro da Comunicação, viu? Os influenciadores todos no poder. Os influenciadores nas novelas, os influenciadores na música… e 5G de graça pra todo mundo”, riu o marido de Lucas Guimarães.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Gusttavo Lima disse que deseja ser presidente do Brasil Instagram/Reprodução 2 de 6 Carlinhos Maia posa de camisa preta e vermelha para as redes sociais Instagram/Reprodução 3 de 6 Gusttavo Lima posa sorridente e de blusa branca para as redes sociais Instagram/Reprodução 4 de 6 Gusttavo Lima surge na web após passar o Natal com a família Instagram/Reprodução 5 de 6 O influenciador Carlinhos Maia Divulgação 6 de 6 Carlinhos Maia ficou deslumbrado em seu auge e que “humilhou” pessoas Reprodução/Instagram

Anúncio bombástico

A notícia de que o cantor sertanejo Gusttavo Lima vai se candidatar à Presidência da República foi revelada pelo portal Metrópoles na semana passada. Faltando um ano e meio para as eleições e ainda sem partido, o artista contou com exclusividade que resolveu colocar o próprio nome à disposição do eleitorado nas eleições gerais de 2026.

“O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem”, afirmou Gusttavo.

Apesar de sempre ter apoiado publicamente Jair Bolsonaro (PL), Gusttavo Lima não confirma a esta altura ter as bênçãos políticas do ex-presidente da República. “Chega dessa história de direita e de esquerda. Não é sobre isso, é sobre fazer um gesto para o país, no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população”, disse o cantor.