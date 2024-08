Carlinhos Maia compra briga com o SBT por causa de Lucas Guimarães

Neste domingo (25/8), Carlinhos Maia rasgou o verbo contra o SBT. O influenciador comprou a briga de Lucas Guimarães, que teve a estreia de seu programa cancelada pela terceira vez. A previsão é que Eita Lucas! entre na programação de 2025. “Empurrando com a barriga”, disse.

“Minha mensagem vai para o SBT e para todos os envolvidos. Já faz um ano que o Lucas está para cima e para baixo investindo milhões do dinheiro dele, de coisas que ele poderia comprar para ele, das casas, de tudo, investindo milhões, colocando 30 [mil pessoas], 20, lotando a cidade, chamando as pessoas, sabe?”, começou o desabafo.

Carlinhos continuou: “Eu espero verdadeiramente, SBT, que vocês reconheçam tudo isso que esse menino está fazendo. É o sonho da vida dele. O tanto que ele está investindo, o tanto que ele se dedica, o tanto que ele busca, o tanto que ele vive para isso. Do fundo do meu coração, que vocês coloquem o programa do menino no ar, e que deixem as pessoas dizerem se é bom ou se é ruim”.

Maia lembrou que a atração é um dos objetivos de vida do companheiro e que, simplesmente, não podem deixar de exibi-la. “É muita mobilização o tempo todo. Hoje está aqui, a cidade parada, a coisa mais linda do mundo. Ele liga para os artistas, convida os artistas. É o tempo todo para fazer isso acontecer, e tudo para a emissora de vocês”, ressaltou.

1 de 5

Lucas é casado com o influenciador Carlinhos Maia

Reprodução/Instagram

2 de 5

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Lucas Ramos / Brazil News

3 de 5

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia postam foto trocando beijo

Reprodução Instagram

4 de 5

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães no leilão beneficente do Instituto Neymar

Van Campos/AgNews

5 de 5

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Reprodução

O digital influencer completou: “Do fundo do coração, que vocês cumpram o que prometeram, o que foi acordado. Estive no palco com a Patricia [Abravanel] para receber o contrato dele. É muita expectativa, e eu sinto que, às vezes, ficam empurrando com a barriga algo que eu tenho certeza que vai ser um sucesso porque ele quer tanto, e ele se dedica tanto, e ele investe tanto, que tem que ir para o ar para as pessoas dizerem se é bom, se é ruim, se tá bom”, concluiu.

O Eita Lucas! iria começar a ser exibido em maio, depois passou para agosto, seguindo para outubro, até que optaram para deixar para o início de 2025. As gravações seriam externas, o que acaba encarecendo a produção.

“O SBT informa que o programa Eita Lucas! será uma das grandes novidades da grade de programação de 2025. Totalmente captado em externas, o programa segue sendo gravado em várias regiões do Brasil e tem a estreia prevista para o início do ano”, informou a emissora para o Notícias da TV.

Lucas Guimarães anunciou a contratação do SBT em março. Na ocasião, o influenciador não escondeu a ansiedade e deu detalhes do novo trabalho, revelando os bastidores da emissora:

“Sempre sonhei com a televisão! Minha maior referência sempre foi o Gugu Liberato. Todos os quadros que eu faço são espelhados nele. Só dei o meu jeitinho mais moderno, diferente, do jeito que as pessoas gostam. É um programa com muitas expectativas, mas eu fico muito feliz”, contou para o UOL.

Dificuldades de faturamento

Com a “aposentadoria” de Silvio Santos, o canal passa por um momento financeiro delicado. Por isso, para que sejam evitadas futuras demissões, a ordem é economizar em torno de R$ 20 milhões até o fim de 2023.

O SBT vem enfrentando dificuldades para alavancar o faturamento e programas como Chega Mais e Tá na Hora ficam por até duas horas sendo exibidos sem horários comerciais. Atualmente, Daniela Beyruti, filha de Silvio, está à frente da emissora.

Assista ao desabafo de Carlinhos Maia sobre o programa de Lucas Guimarães no SBT: