Carlinhos Maia critica Babal Guimarães e expulsa cunhado de casa

O humorista Carlinhos Maia usou as redes sociais para explicar que expulsou o cunhado, Babal Guimarães, de sua casa. O influenciador explicou que não gostou ao ver o irmão do marido, Lucas Guimarães, chegando em sua casa com um grupo de pessoas desconhecidas e pediu que todos se retirassem. “Vai vazando”, disse o famoso.

Carlinhos Maia explicou a situação nos stories no Instagram nesta quinta-feira (21/11). Na noite desta quarta (20/11), ele deu uma festa em casa que contou com a presença de alguns famosos, como a cantora Manu Bahtidão, o ex-BBB Fiuk e o cantor MC Daniel.

“Me traz umas 10 pessoas aqui sem me perguntar, achando que estava em praça pública. E a culpa nem é das pessoas que veio [sic]. Aí eu disse ‘Não acredito que tá fazendo isso’. Fui lá, falei com o segurança e disse ‘Conversa com carinho e pede pra se retirar’. Minha casa né gente? E quem foi a pessoa? Seu Babal”, começou Carlinhos Maia.

“Ele é assim: você dá um real de ousadia, já se espalha. Chegou com uns correntão, eu disse ‘É MC, o que é?’. Menino maravilhoso, mas tomou um gorózinho, já se espalha. As pessoas não foram mal educadas nem nada, mas tipo, é muita gente, um batalhão de pessoas que nunca vi na vida”, explicou o humorista.

Em seguida, ele afirmou que pediu para todos se retirarem, inclusive o cunhado. “Cunhado é o caralh0, sabe. Eu digo ‘Esse monte de gente que você trouxe?’. Começou a gaguejar, eu digo: ‘Vai vazando’. Porr4! Quer fazer sua farrona faz lá na sua casa, tá solteiro, não tem problema nenhum. Não foi algo que me tirou do sério, (…) mas não é assim não, tem que ser convidado pra vir aqui.”

Agressão

No final do mês passado, o influenciador Emanuel Francisco dos Santos Junior, conhecido como Babal Guimarães, foi condenado pela Justiça de Alagoas a um ano e quatro meses de detenção por agressão à ex-esposa, Teresa Santos Costa. A defesa do famoso recorreu da decisão, mas o Tribunal de Justiça de Alagoas manteve a sentença.

O Juiz José Eduardo Nobre Carlos, do Juizado Especial Cível e Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Penedo, determinou que o irmão de Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, dê início ao cumprimento da pena imediatamente. A decisão definitiva foi publicada no dia 29 de outubro.

O irmão de Lucas Guimarães está proibido, entre outras coisas, de mudar de endereço sem comunicar a Justiça de Alagoas sobre o novo local onde irá residir. Ele também deverá acatar um “toque de recolher” e não poderá deixar sua residência durante os dias úteis das 22h às 05h. Nos sábados, domingos e feriados, ele não pode sair de casa em nenhum horário.