Carlinhos Maia enaltece Halessia: “Maior drag de todos os tempos”

A drag queen Halessia, uma das participantes reality show Rancho do Maia, organizado por Carlinhos Maia, foi elogiada pelo humorista em um vídeo postado nas redes sociais. O marido de Lucas Guimarães não economizou nos elogios e decretou que a artista é “a maior drag de todos os tempos”.

Em sua postagem, Carlinhos Maia comentou sobre a participação de Halessia no reality: “Essa mulher é tudo! Ela é a maior drag de todos os tempos, e eu estou muito feliz de tê-la no Rancho. Ela vai arrasar e mostrar todo o seu talento”, escreveu ele, mostrando empolgação com a presença de Halessia na competição.

Carlinhos Maia também compartilhou um depoimento pessoal sobre a personalidade de Halessia: “Como assim você não tem 1 milhão de seguidores ainda? De todas as drags, você é a mais humilde, mais gente boa, mais legal e ainda assim, a mais criticada! Mas nem justifica, inveja a gente não escuta”, afirmou, reforçando o carinho e apoio ao trabalho da drag queen, apesar das críticas que ela recebe.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Halessia está participando da atual edição do reality show Rancho do Maia Divulgação 2 de 6 E a drag Halessia Divulgação 3 de 6 Halessia é confirmada no reality Rancho do Maia Divulgação 4 de 6 Halessia é confirmada no reality Rancho do Maia Divulgação 5 de 6 Halessia estava na lista de convidados do evento Leo Franco e Van Campos/AgNews 6 de 6 Justiça condena Tirullipa a indenizar Halessia após polêmica na Farofa

Halessia, por sua vez, também compartilhou suas impressões sobre a experiência. “Está sendo um desafio sair da minha rotina e viver uma experiência completamente diferente. O rancho é um lugar de convivência intensa, onde cada dia é uma nova descoberta, e eu estou amando essa imersão. Tenho certeza de que meus seguidores vão se surpreender ao ver um lado meu que eles ainda não conhecem”, afirmou a drag queen.

A artista, que se tornou um fenômeno nas redes sociais, revelou que está empolgada em mostrar aos fãs um lado mais pessoal e íntimo. “Eles vão poder ver um lado meu que não estão acostumados a ver nas minhas redes sociais. Vai ser interessante mostrar essa outra perspectiva do meu dia a dia, além da festa e diversão, com uma visão mais próxima de quem sou no cotidiano”, completou Halessia.