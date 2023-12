Carlos Alberto de Nóbrega volta a ser internado e passará por cirurgia

Instagram/Reprodução

1 de 1 Foto colorida de Carlos Alberto de Nóbrega de terno azul marinho e blusa branca – Foto: Instagram/ReproduçãoO apresentador Carlos Alberto de Nóbrega está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para passar por uma cirurgia. Em nota, o SBT afirma que o contratado do SBT e comandante do programa A Praça é Nossa, vai passar por uma cirurgia para retirar um coágulo na cabeça.

O coágulo em questão foi formado após o apresentador cair em sua casa de campo, há cerca de um mês, e ficar internado também em São Paulo.

Carlos Alberto de Nóbrega

Boa notícia: Carlos Alberto de Nóbrega deixa o hospital Instagram/Reprodução

Carlos Alberto de Nóbrega

Instagram/Reprodução

Lula responde Carlos Alberto de Nóbrega

Carlos Alberto de Nóbrega Reprodução

CarlosAlberto-Hebe-morte-destaque-compressor

Carlos Alberto de Nóbrega relembra amizade com Hebe em Podcast Reprodução/Youtube/PodePah

Carlos Alberto de Nóbrega

Carlos Alberto de Nóbrega YouTube/Reprodução

“Carlos Alberto está internado no Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo, onde passará por uma cirurgia simples hoje, às 18 horas, para retirar um coágulo na cabeça, devido a um acidente doméstico ocorrido em novembro, com previsão de alta para os próximos dias.”

Carlos Alberto sofreu um acidente no mês passado, após tropeçar e bater com a cabeça em sua casa de campo, no interior de São Paulo. Ele recebeu alta do Hospital Sírio-Libânes no último dia 17.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?