Carlos Bolsonaro após pronunciamento de Mourão: “Um bosta”

Após o pronunciamento de Hamilton Mourão em rede nacional, Carlos Bolsonaro partiu para o ataque e disse que sempre o achou “um bosta” Paulo Cappelli

01/01/2023 5:51, atualizado 01/01/2023 5:51

Reprodução

Após pronunciamento de Hamilton Mourão em rede nacional com críticas indiretas a Bolsonaro, o filho Carlos partiu para o ataque.

“Nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um bosta”, disparou Carlos Bolsonaro no Twitter.

Jair BolsonaroCarlos BolsonaroHamilton Mourão

