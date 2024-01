Carlos Bolsonaro chega à PF do Rio para depor em inquérito sob sigilo

O vereador e “filho 02” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), chegou, na manhã desta terça-feira (30/1), à sede da Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro para prestar depoimento que já estava marcado – e que não tem relação com o caso da “Abin paralela”.

A ida de Carlos à PF foi divulgada por Bolsonaro em uma entrevista à CNN, realizada nessa segunda-feira (29/1). A oitiva seria a respeito de um inquérito que está em segredo de Justiça, segundo o ex-presidente.

“Ele vai com advogado para evitar qualquer possível exagero. Ele vai prestar depoimento, já está marcado há uns dias, estava em segredo de Justiça, tanto que não havíamos falado com ninguém”, disse Bolsonaro.

De acordo com o advogado e assessor Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação de Jair Bolsonaro, no X (antigo Twitter), o depoimento de Carlos está relacionado com outro caso, no qual o ex-presidente sofreu ameaças.

“Abin paralela” e Carlos Bolsonaro Nessa segunda, o parlamentar foi um dos alvos de operação da Polícia Federal na investigação sobre um suposto uso ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) contra rivais do clã Bolsonaro, jornalistas e até autoridades, como ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

foto-operação-da-PF-contra-carlos-bolsonaro

O vereador Carlos Bolsonaro é alvo de operação da PF Reprodução

foto-operação-da-PF-contra-carlos-bolsonaro-1

PF na casa de Carlos Bolsonaro Reprodução

foto-operação-da-PF-contra-carlos-bolsonaro-2

PF faz operação em condomínio de Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro Reprodução

Conforme apuração do Metrópoles, Carlos Bolsonaro seria recebedor de dados da “Abin paralela”. Esse núcleo teria feito monitoramento ilegal durante a gestão do ex-presidente.

Também foi alvo da Operação Vigilância Aproximada, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). Isso porque o esquema de espiongem ilegal ocorreu quando ele era diretor-geral da Abin, entre julho de 2019 e março de 2022.