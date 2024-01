Carlos Bolsonaro depõe na Polícia Federal sobre caso Abin

Vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão em operação que investiga o monitoramento ilegal de autoridades pela Agência Brasileira de Inteligência

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Filho número dois de Jair Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão de uma operação para investigar ações da Agência Brasileira de Inteligência



O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai depor na manhã desta terça-feira, 30, à Polícia Federal (PF). A informação foi antecipada pela Jovem Pan News e confirmada pelo político nas redes sociais. Em publicação no X (antigo Twitter), o vereador disse que estaria “indo depor” e compartilhou uma publicação em que criticava a falta de operações contra pessoas que usavam bonecos e cabeças representando o então presidente Bolsonaro: “Atualizando: indo depor por causa disso aqui. Qualquer outra linha de desinformação diferente disso é mais uma fake news”, completou. Mais cedo, o vereador compartilhou uma gravação da sua residência após operação da polícia e disse que “aos poucos” vai reorganizando tudo: ‘Muitas coisas reviradas e largadas abertas”, escreveu.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Como o site da Jovem Pan mostrou, o filho número dois de Jair Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão de uma operação para investigar ações da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Bolsonaro. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados na residência de Carlos e também na Câmara Municipal do Rio. As ações são continuidade à Operação Vigilância Aproximada, deflagrada na última quinta-feira, 25, que teve como um dos alvos o ex-diretor da Abin e atual deputado federal, Alexandre Ramagem (PL-RJ). De acordo com a PF, o objetivo das diligências é “investigar organização criminosa que se instalou na Agência Brasileira de Inteligência com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas”, por meio do uso de ferramentas geolocalização de dispositivos móveis.