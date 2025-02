Carlos Lupi diz que Ciro Gomes não pretende disputar novas eleições, mas seguirá na política

O ministro da Previdência e presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou que Ciro Gomes (PDT) não tem intenção de disputar novas eleições. Apesar disso, segundo ele, o ex-governador do Ceará seguirá atuando no cenário político como um “franco atirador”.

Lupi também comentou a estratégia adotada por Ciro na campanha presidencial de 2022, quando direcionou críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o associou a casos de corrupção.