Carlos Sainz supera Verstappen conquista pole no GP do México

O piloto espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, garantiu a pole position para o GP da Cidade do México, realizado no Autódromo Hermanos Rodríguez, neste sábado (26). Com um tempo de 1m15s946, Sainz superou o holandês Max Verstappen, da Red Bull, por 225 milésimos de segundo. Lando Norris, da McLaren, conquistou o terceiro lugar no grid, enquanto o companheiro de Sainz, Charles Leclerc, sairá em quarto. A corrida representa uma oportunidade significativa para a Ferrari, que busca melhorar sua posição no campeonato de construtores.

A equipe italiana terá vantagem em relação a McLaren e Red Bull, cujos pilotos Oscar Piastri e Sergio Perez largarão do final do grid. Em um circuito conhecido pela dificuldade em ultrapassagens, a performance sólida da Ferrari pode ajudar a equipe a somar pontos valiosos. Sergio Perez, ídolo local, enfrentou dificuldades desde o início da classificação, sendo eliminado ainda no Q1. Piastri também ficou de fora nesta fase, enquanto Yuki Tsunoda causou uma bandeira vermelha no Q2 após uma batida, encerrando a sessão antes do previsto. O Grande Prêmio da Cidade do México terá início às 17h (horário de Brasília).

