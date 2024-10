Cármen Lúcia anuncia novo Observatório Contra Violência Política no Brasil

Cármen Lúcia, que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgou a criação de um novo Observatório Permanente Contra a Violência Política. Esta iniciativa visa substituir o Núcleo de Garantia do Direito dos Eleitores e tem como principal função investigar e relatar incidentes de violência política, além de sugerir medidas para enfrentá-la. O novo observatório será estruturado em dois núcleos distintos. Um deles se dedicará a elaborar propostas legislativas, enquanto o outro focará na aceleração de inquéritos e processos judiciais relacionados a esses casos.

Cármen Lúcia destacou a importância de responsabilizar os partidos políticos pela promoção de um diálogo construtivo durante o processo eleitoral. Dados recentes do Observatório da Violência Política e Eleitoral (OVPE), vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, apontam que, entre janeiro e setembro de 2024, foram registradas 455 ocorrências de violência contra políticos. O estado de São Paulo se destacou como o local com o maior número de incidentes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias