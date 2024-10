Cármen Lúcia chama eleitores para 2º turno: “Por um Brasil mais justo”

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, destacou a importância do voto como exercício da democracia e enalteceu o sufrágio como ferramenta de justiça social. A fala da ministra foi feita em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, neste sábado (26/10), véspera do 2º turno das eleições municipais de 2024.

A presidente do TSE também agradeceu aos que compareceram no primeiro turno e fez um convite para os eleitores das 51 cidades onde haverá o pleito complementar para que votem neste domingo (27/10).

Em todo o Brasil, mais de 30 milhões de eleitores de 51 cidades estão aptos a votar, entre 8h e 17h, pelo horário de Brasília, nas chapas de prefeito e vice-prefeito de seus respectivos municípios que exercerão mandato de 2025 a 2028.

“Sua participação é fundamental pelos que sonharam com a democracia antes de nós e lutaram para que tivéssemos esse direito e para os que virão depois de nós, persistindo no mesmo empenho por um Brasil mais justo”, destacou Cármen Lúcia.

Outro tópico destacado pela presidente do TSE foi a importância das urnas eletrônicas para o processo democrático, as quais ela qualificou como “seguras e auditáveis”.

“As urnas eletrônicas, seguras e auditáveis, estão preparadas para receber o voto de cada um. Quem não votou no primeiro turno não só pode como deve ir às urnas neste domingo”, acrescentou, reforçando que quem faltou ao primeiro turno pode votar normalmente no domingo.

Antes de desejar um bom fim de semana e um bom voto, a presidente do TSE reforçou a relevância da participação popular. “Ao votar, você faz uma escolha pelo seu futuro e pelo futuro das pessoas que você ama. Participe e ajude a fazer a sua cidade melhor. Seu gesto faz o Brasil.”

A presidente do TSE vota às 8h deste domingo em Belo Horizonte (MG). Em seguida, volta a Brasília para acompanhar o 2º turno.

