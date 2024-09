Cármen Lúcia diz que Dia Mundial da Democracia é comemoração da liberdade

Neste domingo (15) é celebrado o Dia Mundial da Democracia. A data, instituída pela Organização das Nações Unidas em 2007, visa reforçar o direito à cidadania em todo o mundo. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, destacou a importância da reflexão sobre os valores democráticos para as pessoas e para o mundo. Segundo a ministra, este é um dia em que o mundo para refletir sobre a convivência livre, o respeito, a integridade e a autonomia, que são essenciais para todas as formas de liberdade. Cármen Lúcia também ressaltou que o TSE é conhecido como o tribunal da democracia no Brasil, devido ao seu compromisso de garantir que todo cidadão tenha seu poder de escolha assegurado na sociedade. A ministra enfatizou que o tribunal trabalha diariamente para assegurar que todos os brasileiros possam exercer sua escolha pela representação que desejam nos espaços de poder.

Ela destacou que ainda há muitas dificuldades para alcançar um país onde todas as mulheres e homens tenham seus direitos plenamente respeitados, mas reforçou que a democracia tem compromissos de respeito, dedicação e humanidade. Com as eleições municipais se aproximando, a presidente do TSE convocou toda a população a participar do processo eleitoral. O convite foi estendido também aos jovens entre 16 e 17 anos e às pessoas com mais de 70 anos, que podem votar de maneira facultativa. O primeiro turno das eleições municipais está marcado para o dia 6 de outubro, com mais de 155 milhões de brasileiros aptos a escolher vereadores e prefeitos em todo o país. Eventual segundo turno ocorrerá no dia 27 de outubro, apenas para o cargo de prefeito. A votação terá início às 8h e será encerrada às 17h, seguindo o horário de Brasília. Nas eleições municipais, não há votação no Distrito Federal, em Fernando de Noronha e para eleitores que residem no exterior.

Publicado por Luisa Cardoso