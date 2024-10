Carnaval 2025: confira os preços das passagens para os destinos mais buscados

Quem quer viajar no Carnaval de 2025 e aproveitar o feriado nos destinos mais procurados para a festa já pode começar a se preparar agora. Se planejar com antecedência é a dica principal para que a viagem caiba no bolso e você não volte com uma dívida na mala – ainda mais em épocas movimentadas como os feriados.

Além da economia, planejar com antecedência traz diversas vantagens, diz Gustavo Vedovato, country manager do Kayak no Brasil.

Levantamento do Kayak mostra os preços das passagens para os destinos mais buscados pelos brasileiros no período do Carnaval, que em 2025 será entre os dias 1º a 4 de março.

Ranking 2025 Destinos mais buscados para voos de ida e volta Preço médio para 2025 Variação de preço (2024 vs. 2023) 1 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro R$ 1.748 -1% 2 Salvador, Bahia R$ 2.318 -4% 3 Lisboa, Portugal R$ 6.437 0% 4 Orlando, Estados Unidos R$ 6.499 28% 5 Recife, Pernambuco R$ 2.205 0% 6 São Paulo, São Paulo R$ 1.286 -19% 7 Buenos Aires, Argentina R$ 2.798 -19% 8 Santiago, Chile R$ 2.386 6% 9 Miami, Estados Unidos R$ 5.066 16% 10 Paris, França R$ 6.504 8%

Fonte: Kayak. Metodologia: O levantamento foi realizado no dia 15 de outubro de 2024, na base de dados do KAYAK.br, considerando buscas de 01/06/2024 a 13/10/2024 por voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do Brasil, para todos os aeroportos do mundo, para datas de viagem entre 28/02/2025 a 05/03/2025. Buscas de 01/06/2023 a 13/10/2023 para viagens entre 09/02/2024 e 14/02/2024 foram usadas para comparações ano a ano. A taxa de conversão do dólar utilizada foi de 1 Dólar Americano que equivale a R$5,64 reais em 16 de outubro de 2024. Os preços são uma média e podem variar com o tempo. A economia não é garantida.

Como se organizar financeiramente para viajar

Para Thaísa Durso, educadora financeira da Rico, quanto mais cedo você começar a se organizar, melhor. Segundo ela, assim você tem mais chances de conseguir passagens aéreas e hospedagens com preços amigáveis. “Isso porque as tarifas costumam subir à medida que a data da viagem se aproxima, especialmente em eventos concorridos como o Carnaval”, explica.

“E quem planeja antes pode organizar melhor os passeios, reservar ingressos para eventos e até descobrir atrações escondidas que quem decide em cima da hora muitas vezes perde. Assim, você garante que a viagem seja mais proveitosa e sem imprevistos.”

Dicas para se planejar

Fique de olho em promoções nos sites de passagem, hospedagem e nos programas de milhas. “As companhias aéreas e hotéis costumam fazer ofertas pontuais, e quem está atento consegue garantir bons preços, mesmo em datas mais concorridas”, diz Thaísa.

Mesmo se você só puder viajar no feriado, considere sair um ou dois dias antes da data ou voltar um pouco depois do fim do feriado. “Além disso, vale a pena buscar flexibilidade nos horários dos voos, evitando os horários de pico (geralmente pela manhã ou à noite), quando as tarifas costumam ser mais altas”, diz ela. “Voos durante a madrugada, por exemplo, costumam ser mais baratos e podem ser uma boa alternativa para economizar”.

Reserve hospedagem fora dos pontos mais turísticos, mas ainda com acesso fácil às regiões de maior interesse.

Se você vai para outro país, o ideal é comprar a moeda estrangeira aos poucos, mês a mês. “Isso ajuda a garantir um bom preço médio, evitando a correria de última hora e protegendo você das oscilações repentinas no valor da moeda que podem inviabilizar a viagem se não houver o devido planejamento”, diz a planejadora.

Leia a reportagem completa no B3 Bora Investir, parceiro do site IstoÉ Dinheiro.

