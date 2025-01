Carnaval 2025: TJ-BA autoriza o município de Maragojipe a receber R$ 600 mil do Estado

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) deferiu o pedido liminar do município de Maragojipe contra o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Sufotur), para desobrigar-se da apresentação de certidões negativas junto aos órgãos estaduais e federais. O município deseja receber verbas para incrementar os festejos carnavalescos no valor de R$600 mil.

O Estado da Bahia negou a participação do município no convênio por não possuir certidão negativa conjunta da dívida ativa da União. Em resposta, Maragojipe informou que possui pendências com a Receita pelo descumprimento de obrigações fiscais e previdenciárias pela Câmara de Vereadores, cujo CNPJ é vinculado ao Município, visto que a Câmara não possui personalidade jurídica e patrimônio próprio.