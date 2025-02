Carnaval 2025:TJ-BA e Prefeitura de Salvador se reúnem para debater ações para proteção de crianças e adolescentes

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ), juntamente com os representantes da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) de Salvador, na quinta-feira (6), debateram a atuação do Judiciário baiano junto ao Poder Executivo na proteção de crianças e adolescentes durante a festa do Carnaval, em Salvador.

O desembargador Salomão Resedá, que está a frente da Coordenadoria, afirmou que o TJBA deve buscar uma solução para a proteção das crianças durante os festejos de carnaval: “O TJBA não pode se isolar, por isso temos que trabalhar com o Estado e com a Prefeitura em busca de uma solução para a problemática infantil e juvenil no Carnaval, que é uma festa magna com problemas mil e nós sozinhos não poderemos resolver”, salientou o desembargador.